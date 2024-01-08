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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak isteyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 1-0 önde olduğu play-in eleme turu serisinin 2. maçında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’yu ağırlayacak.BURSA (İGFA) FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisindeki ikinci maçında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’yu konuk edecek.



Selanik’te oynanan ilk maçta müthiş bir oyun sergileyen ve parkeden 32 sayılık farkla 63-95 galip ayrılarak seride saha avantajını eline alan Bursa ekibi, taraftarı önünde oynayacağı serinin ikinci maçını da kazanarak adını üst tura yazdırmak istiyor.

Bu karşılaşmanın ardından TOFAŞ, Türkiye liginde oynadığı karşılaşmada deplasmanda Galatasaray Ekmas’a 95-76 kaybederken; PAOK mateco da Yunanistan liginde sahasında Amarusiu’ya 79-85 mağlup oldu.

9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.