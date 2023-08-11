TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2009-2013 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni sezon basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.
5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2009-2013 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı.
Seçmelerde dikkat çeken isimler altyapı antrenörlerimiz tarafından belirlenirken, seçmeleri kazanan sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edeceği öğrenildi.
TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2023 SEÇME SONUÇLARI
|
1
|
AHMET POYRAZ DAŞDAN
|
2
|
ALİ ERDEM NALBANTOĞLU
|
3
|
ALİ YAĞIZ YILDIRIM
|
4
|
ALİRIZA EGE KÖKNAL
|
5
|
ANIL ARAS GÖKTAŞ
|
6
|
ATABERK ULUM
|
7
|
BERAT TAMYERLİ
|
8
|
BERKE SAFA ERTUĞRUL
|
9
|
BEYAZIT ÖZGÜR
|
10
|
BORA YEŞİLBAHÇE
|
11
|
ÇAĞATAY DAĞLI
|
12
|
DEMİR KOÇAKLI
|
13
|
DORUK ALİ ESEN
|
14
|
DORUK SAKİN
|
15
|
DORUK TAGA
|
16
|
DUHAN GÖÇTÜRK
|
17
|
EFECAN ERTAN
|
18
|
EGE LEYLEK
|
19
|
EMİR ARAS ER
|
20
|
EMİR BATU İYİOL
|
21
|
EMİR KILIÇ
|
22
|
EREN DOĞAN
|
23
|
EREN HACIOSMANOĞLU
|
24
|
FATİH AREL KÜREM
|
25
|
İBRAHİM TERZİ
|
26
|
KEREM BALCIOĞULLARI
|
27
|
KERİM DORUM
|
28
|
KIVANÇ DİNÇ
|
29
|
M. AKİF KAYA
|
30
|
MEHMET EFE BALIK
|
31
|
MEHMET ERKAN KANER
|
32
|
MEHMET YİĞİT YILMAZ
|
33
|
MUSTAFA EFE ÖZASLAN
|
34
|
MUSTAFA MEN
|
35
|
MUZAFFER ÇEPEL
|
36
|
OĞUZ DOĞAN
|
37
|
OZAN YILDIRIM
|
38
|
ÖMER ALP DURAK
|
39
|
ÖMER YAVUZ
|
40
|
POYRAZ GÖNEN
|
41
|
POYRAZ GÖZÜTOK
|
42
|
RÜZGAR EREN
|
43
|
RÜZGAR ŞEKKELİ
|
44
|
TOPRAK İLKER ERSOY
|
45
|
TUNA KAYA
|
46
|
URAS EFE BAYRAM