TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2009-2013 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni sezon basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.

5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2009-2013 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı.

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Seçmelerde dikkat çeken isimler altyapı antrenörlerimiz tarafından belirlenirken, seçmeleri kazanan sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edeceği öğrenildi.

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2023 SEÇME SONUÇLARI

1

AHMET POYRAZ DAŞDAN

2

ALİ ERDEM NALBANTOĞLU

3

ALİ YAĞIZ YILDIRIM

4

ALİRIZA EGE KÖKNAL

5

ANIL ARAS GÖKTAŞ

6

ATABERK ULUM

7

BERAT TAMYERLİ

8

BERKE SAFA ERTUĞRUL

9

BEYAZIT ÖZGÜR

10

BORA YEŞİLBAHÇE

11

ÇAĞATAY DAĞLI

12

DEMİR KOÇAKLI

13

DORUK ALİ ESEN

14

DORUK SAKİN

15

DORUK TAGA

16

DUHAN GÖÇTÜRK

17

EFECAN ERTAN

18

EGE LEYLEK

19

EMİR ARAS ER

20

EMİR BATU İYİOL

21

EMİR KILIÇ

22

EREN DOĞAN

23

EREN HACIOSMANOĞLU

24

FATİH AREL KÜREM

25

İBRAHİM TERZİ

26

KEREM BALCIOĞULLARI

27

KERİM DORUM

28

KIVANÇ DİNÇ

29

M. AKİF KAYA

30

MEHMET EFE BALIK

31

MEHMET ERKAN KANER

32

MEHMET YİĞİT YILMAZ

33

MUSTAFA EFE ÖZASLAN

34

MUSTAFA MEN

35

MUZAFFER ÇEPEL

36

OĞUZ DOĞAN

37

OZAN YILDIRIM

38

ÖMER ALP DURAK

39

ÖMER YAVUZ

40

POYRAZ GÖNEN

41

POYRAZ GÖZÜTOK

42

RÜZGAR EREN

43

RÜZGAR ŞEKKELİ

44

TOPRAK İLKER ERSOY

45

TUNA KAYA

46

URAS EFE BAYRAM