TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde ikinci devrenin açılış haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka’ya 95-70 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 16. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka’ya konuk oldu.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Alex Perez ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına J.J. O’Brien ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikada televizyon molasına 10-9 geride girerken, mola dönüşü Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in basketleriyle 14-15’e geçti. Rakip üçlükleri karşısında Uros Trifunovic’in üçlüğüyle 8.45’te durumu 19-18 yapan TOFAŞ, ilk periyodu 24-18 geride kapattı.

İkinci periyodun başında ev sahibi takım 9 sayılık farkı (29-20) yakalarken, Berk Demir, Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 13.30’da durumu 31-26 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Kris Bankston, Uros Trifunovic ve Yiğitcan Saybir ile karşılık vererek takibini sürdürse de farkın açılmasını önleyemedi ve soyunma odasına 49-33 yenik girdi.

Üçüncü periyoda da 5-0’lık seri ile başlayan Beşiktaş, 22. dakikada 21 sayılık fark (54-33) yakalarken, bu bölümde Tolga Geçim, J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz ile sayılar bulan TOFAŞ, farkın açılmasını önleyemedi ve son çeyreğe 74-50 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında J.J. O’Brien’ın elinden sayılar bulan Bursa ekibi, 31. dakikada skoru 76-53’e taşısa da TOFAŞ parkeden 95-70’lik skorla mağlup ayrıldı. Beşiktaş deplasmanında TOFAŞ’ta J.J. O'Brien 18 sayı; Yiğitcan Saybir 13 sayı; Uros Trifunovic 9 sayı; Alex Perez 8 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da sahasında Galatasaray ile oynayacak.