TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mersin Spor Tarsus Amerikan Koleji’ni 66-96’lık skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi C Grubu 6. haftasında TOFAŞ, Mersin Spor Tarsus Amerikan Koleji’ne konuk oldu.

Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Batu Bircan, Emirhan Serbest, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Efe Postel ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına Kerem Yaldız, Yücel Çağın Başaran ve Batu Bircan ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, Batu Bircan’ın sayılarıyla 7. dakikaya girerken 13-14 öne geçti.

Kerem Çorumlular’ın basketiyle ilk çeyreği 15-17 önde kapatan TOFAŞ BGL Takımı, ikinci periyoda da Enes Akman’ın sayılarıyla başladı. Yücel Çağın Başaran, Kerem Yaldız ve Kerem Çorumlular’ın sayıları 13. dakikada farkı çift hanelere (17-27) çıkarırken; Yücel Çağın Başaran ile skor üretmeye devam eden konuk takım, Enes Akman, Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Efe Postel’in elinden bulduğu sayılarla 16.30’da 15 sayılık farkı yakaladı: 25-40. Bu bölümde Mersin ekibi bulduğu 7-1’lik seri ile 18.40’da farkı tek hanelere (32-41) çekse de TOFAŞ, soyunma odasına Efe Postel’in basketiyle 32-43 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Emir Murat’ın üçlüğüyle başlayan Mersin Spor Tarsus Amerikan Koleji karşısında Kerem Yaldız-Enes Akman ikilisinin sayılarıyla farkı çift hanelerde tutan TOFAŞ BGL Takımı, Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Efe Postel’in sayıları sonrası Enes Akman’ın üçlüğüyle 25.30’da farkı 17 sayıya (43-60) taşıdı. Çeyrek sonunda Kerem Yaldız, Kerem Çorumlular ve Efe Postel ile sayılar bulmaya devam eden Bursa temsilcisi, Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun basketiyle son çeyreğe 54-73 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı üç sayılık isabetlerle başlarken, TOFAŞ; Efe Postel, Emirhan Serbest, Efe Postel ve Kerem Çorumlular’ın sayılarıyla son 4 dakikaya 62-86 önde girdi. Soykan Bağadır’ın üçlüğü sonrası kalan bölümde de Alp Doruk Sancaklı, Emirhan Serbest ve Kerem Çorumlular’In elinden sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 66-96 galip ayrıldı.

Mersin deplasmanında TOFAŞ’ta Enes Akman 18 sayı ile en skorer isim olurken; Efe Postel 17 sayı; Kerem Çorumlular 15 sayı ve Kerem Yaldız 12 sayı kaydetti.