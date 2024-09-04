Teknik koordinatörlüğünü Samir Seleskoviç’in yaptığı TOFAŞ basketbol altyapı organizasyonunda 2024-2025 sezonunda görev yapacak antrenörler belli oldu.BURSA (İGFA) - Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam eden TOFAŞ Spor Kulübü’nün 2024-2025 sezonu altyapı teknik yapılanması belirlendi.

Planlanmış bir sistem içerisinde oluşturduğu model ile rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan, TOFAŞ değerlerine uyan, A takım seviyesinde sporcular yetiştirme misyonuyla hareket eden Mavi Yeşilli kulüp, basketbol altyapı organizasyonunda yeni sezonda da alanında uzman isimlere görev verecek.

Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç’in gerçekleştirdiği TOFAŞ altyapısı, Has Halı Gemlik Basketbol ile pilot takım işbirliğine 2024-2025 sezonunda da devam ederken, kulübün Bursa'daki Tofaş Spor Okulları organizasyonunu gerçekleştiren MG Spor Kulübü ile U14 Erkekler Yerel Ligi için işbirliğine gidildi.

2024-2025 Sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele verecek olan ve TOFAŞ altyapı oyuncularının yer alacağı pilot takım Has Halı Gemlik Basketbol, yeni sezonda da Türk basketbolunun deneyimli antrenörlerinden Cem Akdağ yönetiminde parkede olacak. Akdağ’ın yardımcılıklarını Fırat Yavuz ve Doğukan Urgancı yapacak. 2007-2008 Doğumlu oyunculardan oluşan ve Gemlik Basketbol Genç Takımı olarak parkeye çıkacak U18 Takımı ise sezonu Fırat Yavuz ve Berkay Akın koçluğunda geçirecek.

TOFAŞ Spor Kulübü, uzun yıllardır spor okulu organizasyonunda ve basketbol altyapı çalışmalarında birlikte projeler gerçekleştirdiği MG Spor Kulübü ile olan bu işbirliğini yeni sezonda farklı bir boyuta taşırken, TOFAŞlı eski basketbolcu Mesut Gökçe’nin Başkanlığını yaptığı MG Spor, 2011 doğumlu sporcuların yer alacağı Küçük Takım kategorisinde U14 Küçük Erkekler Yerel Ligi’ne TOFAŞ altyapı oyuncuları ve MG Spor Kulübü oyuncularından oluşturulan karma Küçük A Takımı’yla katılacak. Antrenmanlarını Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştiren takımın Başantrenörlüğünü İsmail Beleş; yardımcı antrenörlüğünü Sezgin Yurtsever yapacak.

Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak adına yatırımlarına devam eden TOFAŞ Spor Kulübü, bu doğrultuda Bireysel Gelişim Departmanına da yeni sezon öncesinde önemli bir antrenör takviyesi gerçekleştirdi. Kulüpte daha önce 2020-2021 sezonunda A Takım yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Ömer Kahyaoğlu, kulüp organizasyonunda “Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü” olarak görev yapmaya başladı. Oyunculuğu döneminde 2005-2007 sezonları arasında TOFAŞ Basketbol Takımı forması da giyen Kahyaoğlu, son olarak 2023-2024 sezonunda Ahmet Çakı’nın teknik ekibinde yer alarak Çağdaş Bodrumspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Yeni sezon öncesinde ayrıca kondisyoner kadrosunu da güçlendiren TOFAŞ Spor Kulübü’nün bünyesine katılan Doğukan Gazioğlu ve Sarp Seçkin de İshak Emre Bostancı ile birlikte TOFAŞ altyapısında kuvvet ve kondisyon antrenörleri olarak görev yapacaklar.