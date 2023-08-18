Teknik koordinatörlüğünü Samir Seleskoviç’in yaptığı TOFAŞ basketbol altyapı takımlarımızda 2023-2024 sezonunda görev yapacak antrenörlerimiz belli oldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2023-2024 sezonu öncesi altyapı teknik yapılanması belirlendi.

Planlanmış bir sistem içerisinde oluşturduğu model ile rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan, TOFAŞ değerlerine uyan, A takım seviyesinde sporcular yetiştirmeyi kendisine misyon edinen kulübümüz, basketbol altyapı organizasyonunda yeni sezon teknik yapılanma görevlendirmelerini gerçekleştirirken, Altyapı Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç’in (Sedat Pınar) yaptığı altyapı teknik yapılanmamıza 3 yeni antrenör dahil oldu.

2023-2024 Sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yer alacak olan pilot takımımız Akran Gemlik’in Başantrenörlüğünü Cem Akdağ, yardımcı antrenörlüklerini ise Caner Topaloğlu ve Gökhan Şenol yapacak.

Yeni sezon öncesinde aramıza katılan Yavuz Bayraktar ve İshak Emre Bostancı da altyapımızda kuvvet ve kondisyon antrenörleri olarak görev yapacak.

ALTYAPI VE PİLOT TAKIMLARIMIZIN TEKNİK YAPILANMASI ŞÖYLE:

TOFAŞ Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü: Samir Seleskoviç

Akran Gemlik (TB2L) - Cem Akdağ (Başantrenör), Caner Topaloğlu (Yardımcı Antrenör), Gökhan Şenol (Yardımcı Antrenör), Yavuz Bayraktar (Kondisyoner)

TOFAŞ BGL Genç Takımı (2005-2006-2007): Cem Akdağ (Başantrenör), Caner Topaloğlu (Yardımcı Antrenör), Doğukan Urgancı (Yardımcı Antrenör)

Gemlik Basketbol (U18) Genç Takımı (2006-2007) Caner Topaloğlu (Başantrenör), Gökhan Şenol (Yardımcı Antrenör)

TOFAŞ (U17) Genç Takımı (2007-2008): Fırat Yavuz

TOFAŞ (U16) Yıldız A Takımı (2008): Fırat Yavuz

TOFAŞ (U16) Yıldız B Takımı (2009): Akif Alkan

TOFAŞ (U14) Küçük A Takımı (2010): Oğuz Yaman

TOFAŞ (U13) Küçük B Takımı (2011): Sezgin Yurtsever

TOFAŞ (U12) Minik Takımı (2012): Hicran Aras

TOFAŞ (U11) Minik Takımı (2013): Hicran Aras

Bireysel Gelişim Departmanı: Samir Seleskovic

(Fırat Yavuz, Doğukan Urgancı, Sezgin Yurtsever, Oğuz Yaman, Akif Alkan)

Yeni Nesil TOFAŞ: Kartal Önel (Koordinatör)

Altyapı Kondisyonerleri: Yavuz Bayraktar, İshak Emre Bostancı

Masörler: İlkan Kırcı, Fatih Serbest