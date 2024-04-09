TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife’yi ağırlayacak. Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) yoluna devam eden tek Türk takımı olan TOFAŞ sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Avrupa’da iki yıl aradan sonra Bursa’ya bir kez daha çeyrek final heyecanı yaşatacak olan Mavi Yeşilliler, serinin ikinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynadığı serinin ilk maçında dengeli bir oyun sergileyen ancak parkeden 83-77 mağlup ayrılan TOFAŞ Basketbol Takımı, taraftarı önünde kazanarak Dörtlü Final şansını son maça taşımayı arzularken; Bursa ekibinde bu önemli mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

“TOFAŞ – Lenovo Tenerife ” arasındaki BCL Çeyrek Final serisinin ikinci maçı yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde oynanacak bu zorlu randevu saat 19.00’da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lenovo Tenerife ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2 yıl önce de çeyrek final turunda karşı karşıya gelen TOFAŞ, o sezon rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda İspanya’da 78-77; Bursa’da ise 73-74 mağlup olarak Dörtlü Final şansını kaçırmıştı. İki galibiyete ulaşan tarafın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı seride 1-0 geride olan TOFAŞ Basketbol Takımı, sahasındaki maçı kazanıp durumu eşitlemesi halinde ise seri bir kez daha İspanya’ya taşınacak ve son maç 17 Nisan Çarşamba TSİ 21.00’de Tenerife’nin sahasında, Santiago Martin Arena’da oynanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife’yi elemesi halinde Belgrad’daki Dörtlü Final’in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn - Peristeri bwin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.