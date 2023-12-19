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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında evinde İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek 20 Aralık Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 6. ve son hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’yı konuk edecek.

Geçen hafta sahasında aldığı Igokea m:TEL galibiyetiyle play-in eleme turu oynamayı garantileyen Mavi Yeşilliler, son hafta maçına kendi adına formalite icabı çıkacak. Play-in turuna grup üçüncüsü olarak kalacak olan Bursa ekibinin, UCAM Murcia karşılaşmasında alacağı sonuç sıralamadaki yerini değiştirmeyecek. İspanya’da oynanan karşılaşmayı 115-89 kazanan ve H Grubu’nda ikili averaj sonucu lider durumda bulunan UCAM Murcia ise kazanması halinde grubu birinci sırada tamamlayacak.

20 Aralık Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi Fransa’dan Yohan Rosso, Yunanistan’dan Georgios Poursanidis ve Belçika’dan Geert Jacobs hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-inn eleme turunda G Grubu ikincisi (PAOK mateco ya da Galatasaray NEF) ile son 16’ya kalma mücadelesi verecek. İki galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride saha avantajı G Grubu’nu ikinci bitirecek takımda olacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.