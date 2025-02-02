Tofaş Spor Kulübü’nün 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Bursa’da düzenlediği Tofaş Spor Okulları Sömestr Kampı, geniş bir katılımla tamamlandı. Dört gün boyunca Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinden eğitim alan gençler, A Takım oyuncularıyla bir araya unutulmaz bir tatil yaşadı.BURSA (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü’nün Türkiye’nin dört bir yanında bulunan spor okulu temsilcilikleri, sömestr tatilinde Bursa’da bir araya geldi.

Tofaş Spor Kulübü’nün 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında spor okulu öğrencileri için düzenlediği TOFAŞ Basketbol Sömestr Kampı, ara tatil döneminde renkli görüntülere sahne olurken; Ankara Batıkent Tofaş Spor Okulu, Ankara Çankaya Tofaş Spor Okulu, Ankara Eryaman Tofaş Spor Okulu, Bursa Tofaş Spor Okulu, Diyarbakır Tofaş Spor Okulu, İstanbul Ataşehir Tofaş Spor Okulu, İstanbul Çamlıca Tofaş Spor Okulu, İzmir Tofaş Spor Okulu, Lüleburgaz Tofaş Spor Okulu ve Samsun Tofaş Spor Okulu’ndan toplamda 175 öğrenci dört gün boyunca Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinden eğitim aldı.

Tofaş Basketbol A Takımının da antrenmanlarını yaptığı Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde antrenman yapma deneyimi yaşayan gençler, kampın ilk gününde Yetenek Türk tarafından gerçekleştirilen fiziksel performans ve gelişim takip testlerinden geçti.

Kampın ikinci gününde Tofaş Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve A Takım Atletik Performans Antrenörü Serdar Ergök gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşırken, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Daha sonra 3 gün boyunca antrenmanlara katılan gençler son günde ise maç yapma deneyimi yaşadı.

Tofaş Basketbol Takımı’nın Galatasaray ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasını da salondan izleme şansı yakalayan spor okulu öğrencileri, galibiyetle sonuçlanan karşılaşma sonunda basketbolcularla bir araya gelerek imza alıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.