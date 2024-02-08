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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 3. haftasında Fransız temsilcisi Cholet Basket’i 84-71’lik skorla mağlup ederek evinde 2’de 2 yaptı.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 3. hafta karşılaşmasında grubun bir diğer Fransız temsilcisi Cholet Basket’i konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Omar Prewitt, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Omar Prewitt’in üçlüğüyle buldu.

Austin Wiley’in basketleri sonrası Caleb Homesley’in üçlüğüyle 3.30’da skoru 10-5 yapan ev sahibi takım, rakibe 6-0’lık seri vererek 5. dakika sonunda 10-11 geriye düşse de Zeljko Sakic ile yeniden üstünlüğü sağlayan Bursa ekibi, Caleb Homesley, Zeljko Sakic ve Mustafa Kurtuldum’un sayılarıyla ilk çeyreği 19-17 önde kapattı.

İkinci periyoda da Cassius Winston ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Mustafa Kurtuldum ve Cassius Winston’ın üçlükleriyle 12.30’da 9 sayılık fark yakaladı: 30-21. Bu bölümde rakip sayılarına J.J. O’Brien ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, Cassius Winston’ın orta mesafeli basketiyle 17.40’ta farkı çift hanelere (36-26) çıkardı. Caleb Homesley’in üçlüğü sonrası Austin Wiley ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 42-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Zeljko Sakic’in üçlükleriyle farkı çift hanelerde tutan Bursa temsilcisi, J.J. O’Brien, Cassius Winston, Austin Wiley ve Ege Demir’in basketleriyle son periyoda 60-47 üstünlükle başladı. Dördüncü çeyreğe de Omar Prewitt ve Caleb Homesley’in üçlükleriyle hızlı bir giriş yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley’in elinden 3 üçlük daha bularak bitime 4.21 kala 23 sayılık fark yakaladı: 77-54. Son bölümde rakip sayılarına Austin Wiley ve J.J. O’Brien ile karşılık veren TOFAŞ, parkeden 84-71’lik skorla galip ayrıldı.

Cholet Basket karşısında TOFAŞ’ta 22 sayı (6/10 üçlük)-2 ribaund-5 asist ile oynayan Caleb Homesley maçın adamı olurken; Austin Wiley 16 sayı-10 ribaund-2 blok ile double-double yaptı. J.J. O’Brien’ın 12 sayı; Cassius Winston’ın 11 sayı ve Zeljko Sakic’in 10 sayıyla oynadığı karşılaşmada Tolga Geçim ve Marcus Denmon sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Bu sonuçla I Grubu’nda ikinci galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda sıradaki maçını 6 Mart 2024 tarihinde Cholet Basket ile bu kez deplasmanda yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de sahasında Aliağa Petkimspor ile kozlarını paylaşacak.