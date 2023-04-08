TOFAŞ Basketbol Takımı, 24. hafta mücadelesinde sahasında lig lideri Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Bugün Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom’u ağırlayacak. Ligde Orhun Ene yönetiminde üst üste aldığı Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol galibiyetleriyle play-off potasıyla galibiyet farkını 1’e indiren Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle evinde oynayacağı bu zorlu mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, Bursa temsilcisi 9 galibiyet-14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 10 maçını kazanan rakip Türk Telekom ise 20 galibiyet-3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

Bugün oynanacak Tofaş-Türk Telekom mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 16 Nisan Pazar günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile yapacak. Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.