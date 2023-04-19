TOFAŞ U14 Küçük A Takımı, Sivas’ta gerçekleştirilen U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakalarını başarıyla geçerek Türkiye Şampiyonası biletinin sahibi oldu.BURSA (İGFA) - U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakaları 15-19 Nisan 2023 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirildi.

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U14 Erkekler Yerel Ligi’nde Bursa ikincisi olarak Anadolu Şampiyonası oynamaya hak kazanan Sezgin Yurtsever idaresindeki TOFAŞ U14 Küçük A Takımı, Sivas’ta oynanan U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası karşılaşmalarında grup aşamasını Maarif Basketbol’u 110-55; ANT Spor’u 68-34 ve Kütahya Belediyespor’u 95-38 yenerek 3’te 3 ile lider tamamladı. Yükselme mücadelesi olan çeyrek final karşılaşmasında Akademi İstanbul’u da 72-35 mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, Türkiye Şampiyonası biletinin sahibi oldu.

U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası karşılaşmaları 17-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun’da oynanacak.