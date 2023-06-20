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TOFAŞ Yıldız A Takımı, çeyrek final mücadelesinde 21 Haziran Çarşamba günü D Grubu birincisi Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 13.15’te başlayacak ve TBF’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 79-56’lık skorla kazanan Mavi Yeşilliler, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Finalspor karşısında TOFAŞ’ta İbrahim Barbaros Balpınarlı 21 sayı-4 ribaund-5 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Enes Akman 17 sayı (7/4 üçlük); Berkay Gönül 12 sayı; Ege Erzine 11 sayı kaydetti.

TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın dördüncü gününde Finalspor ile oynadığı 2. tur yükselme karşılaşmasını 79-56 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), çeyrek finale yükselme mücadelesinde Finalspor ile karşı karşıya geldi.

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