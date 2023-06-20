TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın dördüncü gününde Finalspor ile oynadığı 2. tur yükselme karşılaşmasını 79-56 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), çeyrek finale yükselme mücadelesinde Finalspor ile karşı karşıya geldi.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 79-56’lık skorla kazanan Mavi Yeşilliler, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Finalspor karşısında TOFAŞ’ta İbrahim Barbaros Balpınarlı 21 sayı-4 ribaund-5 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Enes Akman 17 sayı (7/4 üçlük); Berkay Gönül 12 sayı; Ege Erzine 11 sayı kaydetti.
TOFAŞ Yıldız A Takımı, çeyrek final mücadelesinde 21 Haziran Çarşamba günü D Grubu birincisi Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 13.15’te başlayacak ve TBF’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.