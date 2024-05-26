TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde Galatasaray’ı 79-64 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası final günüyle sonlandı.

Şampiyonanın grup ayağını 3’te 3 ile A Grubu lideri olarak tamamlayan; çeyrek finalde ise İzmir temsilcisi Ege Asist’i yenerek son 4’e kalan Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), yarı final ayağında ise Anadolu Efes’e takılınca final oynama şansını kaçırmıştı.

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Şampiyonanın son gününde Galatasaray ile üçüncülük-dördüncülük klasman mücadelesine çıkan Bursa ekibi, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada net bir oyunla parkeden 79-64 galip ayrılarak turnuvayı dereceyle tamamladı. Galatasaray karşısında Kerem Çorumlular 22 sayı-7 ribaund-4 asist-1 blok; Selim Yalçın ise 20 sayı-8 ribaund-5 asist ile takımın en skorer isimleri olurken; Efe Baştaş karşılaşmayı 11 sayı-9 ribaund-4 asist ile tamamladı.

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan TOFAŞ Yıldız A Takımı’na kupa ve madalyaları final karşılaşması sonrası düzenlenen seremonide takdim edilirken, şampiyonayı 13 sayı-6.3 ribaund-2.3 asist-1.8 blok-1.8 top çalma istatistikleriyle tamamlayan TOFAŞ’tan Kerem Çorumlular, turnuvanın ‘en iyi beşi’ne seçilerek ödüllendirildi.