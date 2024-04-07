TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin son gününde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL’i 89-93 mağlup ederek turnuvada üçüncülüğün sahibi oldu.BURSA (İGFA) -2024 Youth Basketball Champions League (Youth BCL) turnuvası final günü karşılaşmalarıyla sona erdi.

Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilen turnuvanın grup aşamasında Çekya temsilcisi BK Opava’yı 88-63; Almanya temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg’u 80-76’lık skorla yenerek C Grubu’nu lider bitiren; yarı final karşılaşmasında ise Galatasaray’a 71-93 mağlup olan TOFAŞ U18 Genç Takımı, organizasyonun son gününde geçen yıl final maçında karşı karşıya geldiği Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL ile bu kez üçüncülük için kozlarını paylaştı.

Olah Gabor Arena’da oynanan mücadelede rakibini 89-93’lük skorla mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, geçen yıl ikincilikle tamamladığı turnuvada bu yıl üçüncülüğün sahibi olarak podyuma çıktı.

Igokea m:TEL ile oynanan derece maçında 24 sayı-8 ribaund-8 asist ile maçın oyuncusu olurken; Ömer Alp Engin 22 sayı; Batu Eryurtlu 19 sayı; Berkay Gönül ise 11 sayıyla katkı verdi.

Caner Topaloğlu yönetimindeki TOFAŞ U18 Genç Takımına üçüncülük kupası ve madalyaları karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.