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TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 28 Ocak Pazar günü saat 20.30’da Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 20.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol’u konuk edecek. Ligde play-off potasını hedefleyen Mavi Yeşilliler, taraftarının da desteğiyle lig mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 13.30’dan itibaren açık olacak.