TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. 26 Mart Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Ligin kalan 9 haftasında alt sıralardan uzaklaşıp, play-off potasına girmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde oynayacağı zorlu mücadelede galibiyet arayacak.

Ligde 18 galibiyet-3 mağlubiyet ile liderliği paylaşan Fenerbahçe Beko ise hafta içinde Euroleague’de çift maç oynarken; evindeki maçlarda 21 Mart’ta EA7 Emporio Armani Milan’a 75-82 mağlup olup; 24 Mart’ta Zalgiris Kaunas’ı 87-79 yenmeyi başardı.

Yarın oynanacak Tofaş-Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS Haber’den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Özlem Yalman, Semih Vural, Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile yapacak. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki mücadelenin başlama saati 18.00.