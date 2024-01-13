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Yeni yılda sahasında birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan Tofaş Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktı. Sezonun kalan bölümünde bu heyecana sen de ortak ol!BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesine devam eden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktı.

Yeni yılda sahasında birbirinden önemli mücadelelere çıkacak olan Mavi Yeşilliler, sezonun kalan bölümü için de Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayan Tofaş Basketbol Yarıyıl Kombineleri çok özel fiyatlarla Biletix.com’dan online olarak satışa sunuldu.