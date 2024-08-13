TOFAŞ Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanıyla başladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan takımımız TOFAŞ’ta yeni sezon hazırlıkları start aldı.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde Başantrenörümüz Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk takım antrenmanında oyuncularımız Tolga Geçim, Berk Demir, Yiğitcan Saybir, Demircan Demir, Özgür Cengiz, J.J. O’Brien, Kriss Bankston, Alex Perez ve Marcquise Reed ile altyapı oyuncuları Cem Küçüközkan, Efe Postel, Ali Taşkın, Emirhan Serbest, Batu Bircan ve Can Çevikel yer aldı.

Takım Başantrenörü Ene, ilk takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yaparak sezondan beklentilerini dile getirirken, yaklaşık 2 saat süren sezonun ilk antrenmanında savunma ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Mavi Yeşilliler, fundamental ve şut çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Eylül’e kadar Bursa’da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımımız, ilk hazırlık maçını ise 31 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile kendi tesislerinde oynayacak.

Takımın yeni transferlerinden Trevor Thompson ie, 14 Ağustos Çarşamba günü Bursa’ya gelerek sağlık kontrollerinin ardından takım idmanlarına katılması bekleniyor.