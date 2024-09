TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirildiği 2024-2025 sezonu Medya Günü organizasyonunda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla Orhun Ene yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları 2024-2025 sezonu fotoğraf çekimleri için objektiflerin karşısına geçti.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde düzenlenen Medya günü etkinliğinde Mavi Yeşilli oyuncular ile idari ve teknik ekibin yeni sezon fotoğraf çekimleri gerçekleştirilirken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berk Demir, Yiğitcan Saybir ve kaptan Tolga Geçim basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BERK DEMİR: MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIMIZ

Yeni sezonda basketbol severlerin mücadele gücü yüksek, hiçbir zaman maçı bırakmayan bir TOFAŞ izleyeceğini belirten Berk Demir, “Şu an hazırlık dönemine başlayalı 2 aya yaklaşıyoruz. Takımın birbirine alışma süreci, takımdaşlık kimyası gayet iyi gözüküyor şu an. Fazlaca hazırlık maçı yaptık, her maç da üzerine koyarak devam ediyoruz. Mücadele gücümüz de yüksek. Yabancı oyuncularımız karakterli ve kaliteli. Türk kadromuz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu sene taraftarlarımızın mücadele gücü yüksek, hiçbir zaman maçı bırakmayan bir TOFAŞ izleyeceğinizi söyleyebilirim. Hedefimiz Avrupa kupasında final oynamak hatta kupayı kazanmak. Türkiye liginde de tabii ki ilk 4 içerisinde ya da bulunabileceğimiz en üst sırada bulunmak ve play-off’ta mücadelemizi vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOLGA GEÇİM: İYİ BİR KİMYA YAKALADIK

TOFAŞ Basketbol Takımı kaptanı Tolga Geçim ise iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, “Şu an takım olarak iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene hedefimiz Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde play-off’a kalıp, Avrupa’da da şampiyon olmak. Geçen sene de bireysel olarak iyi oyunculardan oluşan bir takımdık ama bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi önümüzdeki sezona bakıyoruz. Bu sezon bizim için gerçekten önemli. Bu sene takımın kimyasının daha iyi uyduğunu düşünüyorum. Sahaya giren oyuncular ellerinden gelen bütün mücadeleyi veriyor. Sezon sonunda da hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Sezonun ilk maçını taraftarımız önünde Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş iyi bir takım ama kendi evimizde seyircimizle bu maçı alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.