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TOFAŞ Yıldız A Takımı, yarı final mücadelesinde 22 Haziran Perşembe günü ‘Anadolu Efes-TED Kolejliler’ çeyrek final eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.45’te başlayacak ve TBF’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen TOFAŞ, rakibini 84-64 mağlup etmeyi başararak son 4 biletini cebine koydu. Frutti Extra Bursa Orhangazi karşısında Mavi Yeşillilerde Berkay Gönül 22 sayı; Enes Akman 18 sayı; Ömer Hamzaoğlu 13 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik’i 84-64’lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), çeyrek final mücadelesinde Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik ile karşı karşıya geldi.

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