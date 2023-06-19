TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda B Grubu’nu 2 galibiyet-1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Mavi Yeşilliler, çeyrek final için 20 Haziran Salı günü saat 12.15’te A Grubu üçüncüsüyle 2. tur yükselme maçı oynayacak.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup müsabakaları tamamlandı.

Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın grup aşamasını 2 galibiyet-1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. B Grubu’na 80-56’lık İstanbul Ticaret Odası galibiyetiyle başlayan; ikinci günde de Antalya Gelişim Koleji’ni 63-60 mağlup eden Bursa ekibi, üçüncü maçında ise Anadolu Efes’e 96-76 kaybetti. Mavi Yeşilliler, 20 Haziran Salı günü saat 12.15’te A Grubu üçüncüsüyle çeyrek final için yükselme maçı oynayacak.