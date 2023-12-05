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TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel ile oynayacağı H Grubu 5. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) H Grubu’nda mücadelesini sürdüren TOFAŞ, 5. hafta karşılaşmasında 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de Igokea m:tel’i ağırlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’deki son 3 maçını kazanan, bu çıkışını Avrupa’da da sürdürmek isteyen Bursa ekibi, evindeki maçta Bosna Hersek temsilcisini mağlup ederek play-in’i (eleme turu) garantilemeyi hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.