Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turunda Lenovo Tenerife İle Eşleşti. İki galibiyete ulaşan tarafın Belgrad’da gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı seride saha avantajı İspanyol temsilcisinde bulunuyor.BURSA (İGFA) - TOFAŞ’ın Basketball Champions League (BCL) çeyrek final turundaki rakibi kura ile belirlendi. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi organizasyonuna TOFAŞ Spor Kulübü’nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören katılırken, kurada grup liderleri Lenovo Tenerife (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), UCAM Murcia (İspanya) ve Unicaja (İspanya) seri başı; MHP RIESEN Ludwigsburg (Almanya), Peristeri bwin (Yunanistan), Promitheas Patras (Yunanistan), TOFAŞ Bursa (Türkiye) ikinci torbada yer aldı. TOP 16 turunda I Grubu ikincisi olan TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde K Grubu 4 galibiyet-2 mağlubiyetle lider bitiren İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile eşleşti.

Ev sahibi avantajının İspanyol temsilcisinde olacağı seride ilk maç 2-3 Nisan 2024 tarihlerinde Lenovo Tenerife’nin sahasında oynanacak. Serinin ikinci maçına ise 9-10 Nisan 2024 tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ev sahipliği yapacak. İki galibiyete ulaşan takımın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Final Four’una adını yazdıracağı seride eşitlik halinde seri bir kez daha İspanya’ya taşınacak ve son maç 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Santiago Martin Arena’da oynanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife’yi elemesi halinde Belgrad’daki Dörtlü Final’in yarı final ayağında ise Telekom Baskets Bonn - Peristeri bwin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.