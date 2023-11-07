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TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin ilk haftasında sahasında Üsküdar Belediyesi’ne 80-91 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 2023-2024 sezonunun açılış haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol sahasında Üsküdar Belediyesi’ni ağırladı.

Gemlik Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Hamza Çelik, Evren Demirci, Ali Taşkın beşiyle başlayan Gemlik Basketbol, ilk basketini Cem Küçüközkan’ın üçlüğüyle bulurken, Ömer Alp Engin’in turnike basketi skoru 5-5 yaptı. Konuk takım sayılarına Ali Taşkın, Hamza Çelik ve Efe Postel ile karşılık vererek 7. dakikada durumu 12-15 yapan Gemlik ekibi, akabinde rakibine verdiği 10-0’lık seri sonrası ilk çeyreği 12-25 geride kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Gemlik Basketbol; Efe Postel ve Sarp Ali Özaydemir’in elinden basketler bulsa da 15. dakikada fark 16’ya çıktı: 18-34. Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir’in üçlükleriyle farkı eritmeye çalışan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 31-43 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Gemlik Basketbol, Hamza Çelik-Cem Küçüközkan ikilisinin sayılarıyla 23.20’de farkı 1’e (46-47) indirdi. Ancak bu bölümden sonra 20-3’lük bir seri yakalayan konuk takım, 27. dakikada durumu 49-67 yaparken, son çeyreğe 56-69 geride giren Gemlik Basketbol parkeden 80-91 mağlup ayrıldı.

Üsküdar Belediye karşısında Gemlik Basketbol’da Cem Küçüközkan 20 sayı; Ali Taşkın 15 sayı; Hamza Çelik 12 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, ligin 2. hafta mücadelesinde 12 Kasım Pazar günü Tekirdağ deplasmanında Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak. Çorlu Belediye Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.