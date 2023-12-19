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TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi 6. hafta mücadelesinde sahasında Aykanat Spor’u 83-67 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 6. haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol evinde Aykanat Spor’u ağırladı. Gemlik Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Hamza Çelik, Ali Taşkın beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Hamza ile buldu. Rakip sayılarına Hamza ve Can Çevikel ile karşılık vererek 3.30’da 12-11 öne geçen ev sahibi takım, Ali Taşkın, Ömer Alp Engin ve Cem Küçüközkan’ın basketleriyle ilk çeyreği 20-18 önde kapattı.

İkinci periyodun başında rakibe 7-0’lık seri vererek 20-25 geriye düşen Gemlik Basketbol, bu seriye Sarp Ali Özaydemir’in basketiyle son verse de 16. dakikada fark 7’ye çıktı: 26-33. Çeyrek sonunda Hamza Çelik ve Can Çevikel ile üçlükler bulan Kırmızı Yeşilliler, soyunma odasına 36-39 geride girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin başında Hamza Çelik, Cem Küçüközkan ve Ömer Alp Engin’in basketleriyle rakibini yakalamaya çalışan Gemlik Basketbol, Cem Küçükzözakan, Efe Postel ve Sarp Ali Özaydemir’in elinden bulduğu sayılarla 29. dakikaya girerken farkı 2’ye (51-53) çekse de son çeyreğe 52-56 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında Ömer Alp Engin, Sarp Ali Özaydemir ve Cem Küçüközkan’ın basketleriyle skoru 58-58 eşitleyen Gemlik Basketbol, kısa sürede rakibe 7-0’lık seri verince bitime 6.38 kala 58-65 geriye düştü. Mola dönüşü bu seriye Efe Postel’in üçlüğüyle son veren ev sahibi takım, Can Çevikel, Cem Küçüközkan ve Ali Taşkın’ın sayılarıyla 16-0’lık seri bularak bitime 3.20 kala skoru 74-65’e taşıdı. Efe Postel’in üçlüğüyle bitime 1.40 kala farkı çift hanelere (77-67) çıkaran Gemlik Basketbol, Ali Taşkın, Ömer Alp Engin ve Can Çevikel’in basketleriyle parkeden 83-67 galip ayrıldı.

Nazilli Belediyespor karşısında Gemlik Basketbol’da Can Çevikel 18 sayı; Ömer Alp Engin 14 sayı; Hamza Çelik 12 sayı ve Cem Küçüközkan ile Efe Postel 11’er sayıyla oynadı.