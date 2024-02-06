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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 3. haftasında evinde grubun bir diğer Fransız temsilcisi Cholet Basket ile karşılaşacak. 7 Şubat Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 3. Haftasında Fransız temsilcisi Cholet Basket’i ağırlıyor. TOP 16 turuna deplasmanda aldığı Unicaja Malaga mağlubiyetiyle başlayan ardından sahasında SIG Strasbourg’u net bir skorla yenmeyi başaran Bursa temsilcisi, taraftarının desteğiyle evinde 2’de 2 yapmayı hedeflerken; hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 91-89 kaybeden Mavi Yeşillilerde bu maçta sakatlık yaşayan oyuncular Tolga Geçim ve Marcus Denmon’ın durumları maç saati belli olacak. Son 16’ya sahasında SIG Strasbourg’u yenerek başlayan ikinci haftada evinde Unicaja Malaga’ya mağlup olan Cholet Basket ise Fransa liginde Nanterre’ye deplasmanda 91-87 kaybetti.

“TOFAŞ – Cholet Basket” arasında 7 Şubat Çarşamba günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Tivibu Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersek’den Ademir Zurapovic, Yunanistan’dan Georgios Poursanidis, İtalya’dan Lorenzo Baldini hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda sıradaki maçını 6 Mart 2024 tarihinde Cholet Basket ile bu kez deplasmanda yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de sahasında Aliağa Petkimspor ile ile kozlarını paylaşacak.