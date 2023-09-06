TOFAŞ U16 Yıldız A Takımı, 7-10 Eylül tarihlerinde Yunanistan’ın Kos Adası’nda düzenlenecek “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’te sahne alacak.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü altyapı sporcuları, uluslararası turnuvalarda yer alarak önemli deneyimler kazanmaya devam ediyor.

Fırat Yavuz yönetimindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan’da özel bir turnuvaya katılıyor. Esporos Kos Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde Yunanistan’ın Kos Adası’nda bu yıl 9.’su düzenlenecek “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’te maçlar 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvaya TOFAŞ’ın yanı sıra Yunanistan ekipleri Aris B.C., Peristeri B.C., Promitheas Patras, Esperos Kos ve İtalyan temsilcisi Stella Azzura Roma kulüplerinin U16 takımları katılacak.

7 Eylül Perşembe günü başlayacak turnuvada B Grubu’nda yer alacak olan TOFAŞ, grup maçlarını 8 Eylül Cuma günü saat 10.30’da Aris ve saat 18.00’de Esperos Kos ile yapacak. 9-10 Eylül tarihlerinde ise alınacak sonuçlara göre turnuvanın sıralama ve klasman maçları oynanacak.

“Kos Marina” Meropis Uluslararası U16 Basketbol Turnuvası’nda mücadele verecek olan TOFAŞ Yıldız A Takımı kadrosunda 2008 doğumlu şu isimler yer alıyor; Kerem Çorumlular, Alp Doruk Sancaklı, Efe Baştaş, Selim Yalçın, Mert Öztürk, Alp Kerem Yücetürk, Ercüment Akif Turan, Tanberk Çoşkun, Mustafa Soykan Bağadır, Halim Yıldırım, Orkun Dayıoğlu, Arda Turan Yeter, Kerem Sivaslıoğlu