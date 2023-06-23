TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde İzmir Bahçeşehir Okulları’nı 91-89 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın 7. ve son gününde TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), üçüncülük-dördüncülük maçında İzmir Bahçeşehir Okulları’yla karşılaştı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini 91-89 mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, bu sonuçla Türkiye üçüncüsü olarak derece yaptı. İzmir Bahçeşehir Okulları karşısında TOFAŞ’ta Enes Akman 22 sayı-11 ribaund; Berkay Gönül 18 sayı; İbrahim Barbaros Balpınarlı 14 sayı ve Ege Erzine 10 sayıyla oynadı.

Final karşılaşması sonunda düzenlenen seremonide dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, üçüncü olan Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı, kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri Yetkilisi Leyla Yelkenci ve Bursa Basketbol İl Temsilcisi Nurullah Yıldız elinden aldı.