TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında sahasında Yukatel Merkezefendi Belediye’yi 91-80’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 11. lig galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 14. haftasında TOFAŞ, evinde Yukatel Merkezefendi Belediye’ni konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Özgür Cengiz, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Kris Bankston ve J.J. O'Brien’ın smaçlarıyla buldu.

Rakip sayıları karşısında Kris Bankston ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 5. dakikaya 10-5 önde giren Bursa ekibi, Anžejs Pasečņiks ve Marcquise Reed ikilisinin sayılarıyla ilk periyodu 22-15 üstün kapattı.

İkinci periyodun başında rakip üçlüklerine Anžejs Pasečņiks ve Tolga Geçim ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O'Brien ve Özgür Cengiz’in üçlükleriyle 16.30’da farkı 13 sayıya çıkardı: 37-24. Tolga Geçim, Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 45-38 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında farkı 5’e çeken (45-40) Yukatel Merkezefendi Belediye karşısında J.J. O'Brien, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla farkı yeniden çift hanelere (51-40) çıkaran TOFAŞ, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anžejs Pasečņiks ve Uros Trifunovic’in basketleriyle 24.20’de durumu 59-42 yaptı. Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası Kris Bankston ve Uros Trifunovic ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilliler, son çeyreğe 70-55 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda 7-0’lık seri ile başlayan Denizli temsilcisi, 32. dakikada farkı 8’e (70-62) çekerken, bu seriye Marcquise Reed’in basketi son verdi. Marcquise Reed’in basketleri sonrası konuk takım, bitime 5.57 kala skoru bu kez 78-71 yaparken, Yiğitcan Saybir ve J.J. O'Brien’ın sayılarıyla son 5 dakikaya 82-71 önde giren TOFAŞ, Marcquise Reed, Yiğitcan Saybir ve J.J. O'Brien’ın sayılarıyla parkeden 91-80 galip ayrıldı.

Merkezefendi karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 19 sayı; J.J. O'Brien 15 sayı; Yiğitcan Saybir ve Anžejs Pasečņiks’er 14’ere sayı; Kris Bankston 11 sayıyla katkı verdi. Alex Perez sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 19 Ocak Pazar günü saat 18.00’de deplasmanda Karşıyaka ile oynayacak.

Mavi Yeşilliler, 15 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15’te ise FIBA Europe Cup karşılaşmasında Atina deplasmanında Maroussi Basketball Club ile kozlarını paylaşacak.