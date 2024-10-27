Tofaş Basketbol Takımı, ligin 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Yalovaspor Basketbol’u 65-77’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Yalovaspor Basketbol’a konuk oldu.

90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Yiğitcan Saybir’in üçlüğüyle buldu. Yiğitcan’ın elinden bulduğu sayılarla 3.30’da skoru 7-12 yapan Mavi Yeşilliler, Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle televizyon molasına 14-22 önde girdi. Mola dönüşü sayı bulamayan TOFAŞ, ilk çeyreği 18-22 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyodun başında savunma sertliğini arttıran TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın turnike basketi sonrası Alex Perez’in üçlüğüyle 18. dakikada 7 sayılık farkı (20-27) yakalarken, mola dönüşü pota altından Trevor Thompson ve Kris Bankston ile bitirmeye devam eden konuk takım, farkı çift hanelere çıkardı: 20-31. J.J. O’Brien’ın serbest atış sayıları sonrası Alex Perez’in üçlüğü 15.30’da durumu 27-37 yaparken, bu bölümde 6-0’lık seri bulan Yalova Basket17.30’da farkı 4’e çekti: 33-37. Mola dönüşü Tolga Geçim’in elinden üçlük bulan TOFAŞ, soyunma odasına 35-40 önde girdi.

Üçüncü periyoda Trevor Thompson’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 21. dakikada durumu 38-45 yaptı. J.J. O’Brien’ın orta mesafeli basketi sonrası ev sahibi takım farkı 1’e (46-47) çekerken, J.J. O’Brien’ın sayıları sonrası Yalova Basketbol 52-51 üstünlüğü sağladı.

Berk Demir’in son saniye üçlüğüyle dördüncü periyoda 52-54 önde giren TOFAŞ, son çeyreğin ilk bölümünde rakibin 6-0’lık serisine engel olamayınca skor 58-54’e taşındı. Bu seriye Alex Perez’in üçlüğü son verirken, Alex Perez ile sayılar bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, 8-0’lık seri ile bitime 6.40 kala 60-62 yeniden öne geçti. Yiğitcan Saybir’in basketi sonrası Alex Perez ve Tolga Geçim’in basketleriyle bitime 2.45 kala 7 sayılık farkı (63-70) yakalayan TOFAŞ, kalan bölümde de Marcquise Reed ve Trevor Thompson’ın elinden sayılar bularak parkeden 65-77 galip ayrıldı.

Yalovaspor Basketbol deplasmanında TOFAŞ’ta Alex Perez 18 sayı-5 asist-1 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir 17 sayı ve J.J. O'Brien 11 sayıyla oynadı.

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden ve 4’te 4 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da sahasında Bursaspor Basketbol ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 20.30’da deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşılaşacak.