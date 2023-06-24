Tofaş Spor Kulübü’nün 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlediği TOFAŞ Şut Geliştirme Kampı ve spor okulları arasındaki TOFAŞ Cup organizasyonları şölen havasında geçti. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı kampta TOFAŞ A Takım oyuncuları ve Başantrenör Orhun Ene de gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

İZMİR (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü’nün sporcu ve antrenörleri İzmir’de gençlerle buluştu. Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Spor Okulları ve Kampları Danışmanı Murat Özyer’in koordinatörlüğünde Türkiye çapında düzenlenen Tofaş Şut Geliştirme Kampı’nın sıradaki durağı 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İzmir olurken; aynı tarihlerde Tofaş Spor Okulları arasında TOFAŞ Cup düzenlendi. İzmir Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içerisindeki EGEKAMP’ta gerçekleştirilen organizasyonda basketbol antrenmanı ve maç deneyimi yaşayan gençler renkli aktivitelerle yazın tadını çıkardı.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı kampta TOFAŞ A Takım Başantrenörü Orhun Ene; A Takım oyuncuları Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Mustafa Kurtuldum ve Tevfik Akdamar da gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra şut mekaniği, şut geliştirme çalışmaları, top hakimiyeti ve çalımlar ile farklı bitirişler üzerine çalışmaların gerçekleştirildiği organizasyonda Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic, Altyapı antrenörleri Oğuz Yaman ve Hicran Aras eğitmen olarak yer aldı.

Tofaş Cup ve Tofaş Şut Geliştirme Kampı’nın İzmir ayağı hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken, kamp çalışmaları sonunda katılım sağlayan tüm öğrencilere sertifika verildi.