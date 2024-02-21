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Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcıları T10X ile buluşturan Togg, bu hafta Balıkesir, Bursa, Mersin ve Ordu’da test günleri düzenliyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Kullanıcılar bu hafta Balıkesir, Bursa, Mersin ve Ordu’da T10X test sürüşlerine katılabilecek.

Togg’un resmi internet sitesi https://www.togg.com.tr/t10x-surus-deneyimi adresinden randevu oluşturarak, T10X’i daha yakından tanıma fırsatı bulabilecek.

Hatırlanacağı gibi, 2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim almaya başlamıştı.

T10X TEST SÜRÜŞÜ TAKVİMİ ŞÖYLE:

Balıkesir: 22-25 Şubat 10 Burda AVM

Bursa: 22-25 Şubat İnegöl AVM

Mersin: 22-25 Şubat Sayapark AVM

Ordu: 22-25 Şubat Tomur Cafe