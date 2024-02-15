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Togg, T10X test günlerini yeni şehirlerle yaygınlaştırıyor. Kullanıcılar bu hafta Gaziantep, Samsun, Konya, İzmir ve İstanbul’da T10X test sürüşlerine katılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Geçeh hafta Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da test günleri başlatan Togg, bu hafta da İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, Samsun, Konya ve İzmir’de test günleri düzenliyor.

Kullanıcılar Togg’un sitesindeki https://www.togg.com.tr/t10x-surus-deneyimi adresinden randevu oluşturup, T10X’i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor.

T10X TEST SÜRÜŞÜ TAKVİMİ ŞÖYLE:

Gaziantep: 15-18 Şubat Sankopark

Samsun: 15-18 Şubat Yeşilyurt AVM

Konya: 15-18 Şubat M1 Konya

İstanbul: 15-18 Şubat Nautilus AVM

İzmir: 16-18 Şubat Togg Bornova Deneyim Merkezi