Togg T10X, nisan ayına özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanyada, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başladı. Dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek.

T10X’e, Trumore uygulamasından 7/24 sipariş vermek mümkün

En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş veriliyor. 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

Deneyim merkezleri de açık

Togg deneyim merkezleri de bayramda hizmet sunmaya devam edecek. Ankara Söğütözü, Mall of İstanbul ve İzmir 5M Bornova, bayramın 1’inci günü hariç kullanıcıları ağırlayacak. Ankara Söğütözü ve İzmir 5M Bornova 09.00-19.00, Mall of İstanbul 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Ankara Panorama, İzmir Agora, Adana M1 ve Akasya deneyim merkezleri bayramın 1’inci günü öğleden sonra 13.00 itibarıyla akşam 22.00’ye kadar, diğer günler normal saatlerinde hizmet sunacak. Zorlu Deneyim Merkezi de bayramın ilk günü saat 14.00 itibarıyla akşam 22.00’ye kadar, diğer günler normal saatlerinde kullanıcıları ağırlayacak.