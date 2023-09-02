Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslimatları devam ederken, ağustos ayında önemli bir kilometre taşına ulaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Togg, yalnızca ağustos ayında 1.965 adet T10X aracı teslim ettiklerini, bu rakamın mayıs ayından temmuz ayına kadar olan önceki üç ayda yapılan toplam teslimat sayısını geride bıraktığını açıkladı.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg , ağustos ayında da teslimatlarına büyük bir başarıyla devam etti. Ay içerisinde bin 965 adet T10X Togg aracını başarıyla teslim ettiklerini ve bu rakamın, mayıs ayından temmuz ayına kadar önceki üç ayda yapılan toplam teslimat sayısını geride bıraktığını açıkladı.

Togg ,yaptığı açıklamada gururla şunları duyurdu: "Gördüğünüzden fazlası var dedik. Ağustos ayında 1.965 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekor kırdık. Böylece bir ayda 3 aylık toplam teslimat sayısını aştık. Mayıs ayında teslimata başladığımızdan beri."