Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya başladı. ‘Doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ olan T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu. Bu yıl için 28 bin cihaz taahhüt eden Togg, bunun 20 binini nihai kullanıcılar için ayırdı. Togg, kaliteden ödün vermeden üretim adetlerini adım adım artırarak gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim 2022’de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip kampüsün test pisti1.6 kilometre uzunluğunda.

Togg, Bursa’da, Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri de dahil olmak üzere 31 iş ortağıyla çalışıyor. Aynı zamanda Togg ve Siro’ya yapılan düzenli satın alma hizmetleri için de Bursa merkezli 260 firmayla çalışılıyor.

Togg ve Siro çalışanlarının yüzde 57’si Bursa’da yaşayanlardan oluşuyor.

Togg ve Siro’da görev yapan operatörlerin ise yüzde 80’i Bursa’da yaşıyor.

Bursa’daki üniversitelerle yakın temasta olan Togg, Uludağ Üniversitesiile birlikteTÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamındaki ‘Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (BATEG) yürütücü kuruluşu olarak yer alıyor.

Bursa’ya değer katma vizyonuyla hareket eden Togg, Gemlik Ticaret Borsası ilebirlikteGemlik zeytinine uluslararası coğrafi işaret alınması konusunda da hukuki ve teknik destek verdi.

T10X

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit, T10X’de standart olarak sunuluyor.

T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynı zamanda uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor.

T10X’in hem dışhem iç tasarımında “duygusal” Doğu ile “rasyonel” Batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor.

T10X’in dış renkleri, Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alıyor. 29 Mart’ta tamamlanan ön sipariş döneminde kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleri arasından bir seçim yaptı.

T10X’in güncel fiyatları ise şöyle: V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL

V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL

Togg, akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılara sunuyor. Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatları kullanıcılarla buluşuyor.

Togg Teknoloji Kampüsü’nün kapasitesi yılda 175 bin. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefibulunuyor. 2023 yılında 28 bin adet üretim olacak ve 2026 yılında yeni akıllı cihazların aile katılmasıyla birlikte kapasiteyıllık 100 bin adede ulaşacak.

YERLİ VE MİLLİ

Togg milli bir proje. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor.

Togg, ilk akıllı cihazıC-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75’ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg’un hedefi gelecek 3 yıl içinde yüzde 68’lik bir yerlilik oranına ulaşmak.