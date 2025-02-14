Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yurt dışında konumlandırılması sadece otomotiv sektörü açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir kapı açacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TOGG BİZİM İÇİN BİR FİNAL DEĞİL, BİR BAŞLANGIÇTIR"

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, gazetecilerin, "Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelere Togg'un ihracatı ve bu pazarlarda konumlandırılması konusunda somut adımlar atılması planlanıyor mu? Togg'un bu ülkelerde üretimi veya ortak girişimi gibi iş birlikleri gündeme gelebilir mi?" soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg bizim için bir final değil, bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

Togg'un otomotiv dünyasına atılan güçlü bir adım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yolda çok mesafe alınması gerektiğini ve bu mesafelerin alınacağını kaydetti.

"Otomobilimizi hangi lider görse, test etse övgü dolu ifadelerini işitiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya'da, Endonezya ve Pakistan’da da bunun benzeri oldu. Hepsi de aracı ve sunduğu konforu çok beğendiler. Togg’un sektördeki yerini sağlamlaştırıp yoluna devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Togg yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de rekabetçi bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerle Togg'un ihracatı ve bu pazarlardaki konumlandırılması konusunda somut adımlar atılması oldukça önemli. Bu tür iş birlikleri sadece Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu ülkelerle olan ticari ilişkileri de şekillendirir." diye konuştu.

PAKİSTAN'DAN TOGG TALEBİ...

Öncelikle Togg'un bahse konu ülkelerde piyasaya sunulmasının, daha sonra da üretimi veya ortak yatırım fırsatlarının gündeme gelebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın, ülkelerinde üretim yapılması konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Bunların önemli adımlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yurt dışında konumlandırılması sadece otomotiv sektörü açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir kapı açacağını söyledi.

Bu kapsamda iş birlikleri ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek, her iki taraf için de kazançlı bir duruma dönüşebileceğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg, ülkemizin küresel markası da olacaktır. Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir. Togg'un iç piyasada yakaladığı başarıyı, otomotivdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Türkiye, Togg ile adeta dünyaya sesleniyor ve 'Biz de varız, buradayız ve güçlüyüz' diyor" diye konuştu.