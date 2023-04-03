Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg, bugün yapılan törenle teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taliplisi çok olan Togg için torpil isteyenlerin de çok olduğunu belirterek, "Bizde torpil yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün gerçekleşti.

İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki aracın takdimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1642901054999150592

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg'un sipariş rekorları kırdığını belirterek, "Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir" dedi.

https://youtu.be/m5ocEUo_JqU

DEVRİM'DEN SONRA 'DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK' BİZE NASİP OLDU

"Devrim otomobilinden sonra bize de 'Devrin' otomobili üretmek nasip oldu" diyen Erdoğan, "Şimdi dünyanın yıllarında Togg'u izleyeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İlham Aliyev'e de gitti, yarın teslim edilecek. Talibi çok, bizden torpil isteyenler çok, bizde torpil yok. Kamu bankalarının uygun kredi imkanları olabilir. Plaka ise hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de Malazgirt'in yansıyan tarihi. 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak" diye konuştu.