Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg'un Ağustos ayı satışları şimdiden Temmuz ayının satışlarını geçti.BURSA (İGFA) - Togg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü’nde Ağustos ayında üretilen T10X için Temmuz ayında yapılan toplam teslimat sayısını geçtiğini duyurdu.

Konuyla ilgili ”Gördüklerinizden fazlası var" denilerek yapılan videolu paylaşımda, Ağustos ayı içinde Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına Temmuz ayında teslim edilen 627 adet T10X'in 1-16 Ağsutos tarihleri arasındaki toplam teslimat sayısında 909'a ulaştığı açıkladı.