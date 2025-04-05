Togg, Ramazan Bayramı boyunca 81 ildeki T10X kullanıcılarına Trugo’dan ücretsiz şarj hediye etti.ANKARA (İGFA) - Şarj işlemini Trumore ‘Akıllı Cihazım’dan başlatan T10X kullanıcıları, 13 milyon 682 bin 900 kilometre yolu ücretsiz şarjla kat etti. Kullanıcıların sıfır emisyonla gerçekleştirdiği yolculuk, Dünya’nın etrafını 342 kez dolaşmaya denk geliyor.

‘Bir otomobilden fazlası’ için yola çıkan Togg, Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin 81 ilindeki T10X kullanıcılarına Trugo şarj istasyonlarında ücret ödemeden araçlarını şarj etme fırsatı sundu. 29 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kampanyadan Türkiye genelindeki kullanıcılar yararlandı. T10X kullanıcıları 4 gün boyunca toplamda yaklaşık 45 bin adet şarj başlatırken, ücretsiz şarjla kat edilen yol, 13 milyon 682 bin 900 kilometre olarak gerçekleşti.

Dünya’nın çevresini 342 kez dolaşmak mümkün

Kullanıcılar bayram boyunca Dünya'nın çevresini (40.075 km) yaklaşık 342 kez dönecek kadar enerjiyi Trumore’dan hediye olarak aldı. Aynı enerjiyle 17,8 kez aya (768 bin 800 km) gidilip gelinebilir ya da Türkiye’nin en uzun mesafesi olan (gidiş geliş 3300 km) Muğla-Artvin arasında 4145 kez yolculuk yapılabilir.