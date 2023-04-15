Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Tarihi Abdal Meydanındaki gençlerle sahur programına Türkiye’nin otomobili Togg’la gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sahuru çay, simit ve tahanlı pide ile yaptı. Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz’ın Bursaspor forması hediye ettiği Bakan Varank, Bursaspor'un başlattığı "Yadigar Hatıra Bileti" kampanyasına da 16 bin biletle destek oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın geçen yıl Ramazan ayında sosyal medyadan ‘Sahurda Abdal meydanındayız, çaylar benden’ paylaşımıyla binlerce gencin akın ettiği programın ikincisi bu Ramazan’da da gerçekleşti. Bu yıl da gençlerin meydanı tamamen doldurduğu buluşmaya Bursa’dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, alana kendi kullandığı Türkiye’nin otomobili Toog’la ve yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte geldi. Alanı dolduran gençler, Togg’un görüntüsünü çekebilmek için birbiriyle yarışırken, Bakan Varank ve Başkan Aktaş, daha sonra simit fırınında tezgahın başına geçip, gençlere simit dağıttı.

BİRLİK MESAJLARI

Sahur programında meydanı hınca hınç dolduran gençlere seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’nın ilk başkenti, ilk 6 padişaha ev sahipliği yapan Bursa’nın bir tarih ve kültür şehri olduğunu hatırlattı. Bursa’nın çok özel mekanları olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz Bursa'da yaşayanlar Bursa ile gurur duyuyoruz. Bursa gerçekten herkesin yaşamaktan gurur duyacağı, gıpta ettiği bir şehir. Bursa'nın o özel mekanlarından bir tanesi de işte şu an bulunduğumuz Abdal mekanı. Ama Abdal deyince tahanlı akla geliyor, simit, peynir, çay, zeytin akla geliyor. Bu akşam sahur soframızı beraber paylaşıyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, heyecanımız, dinamizmimiz, kardeşliğimiz olduğu sürece Allah’ın izniyle hiçbir güç bu ülkeyi yıkamayacaktır. Hiçbir güç bu ülkeyle alakalı olumsuz hesap yapamayacaktır” dedi.

NİCE MARKALAR ÇIKARACAĞIZ

Gençlerle çay, simit, tahanlı pide eşliğinde sahur yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursa'nın Türkiye'nin marka illerinden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Varank, "Önümüzdeki dönemde sizlerin teveccühüyle, eğer kabul ederseniz inşallah bu marka değerini daha da yükseltmek için ben bu şehre hizmet etmek üzere milletvekili adayı oldum. Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.

Sadece Türkiye'nin markası değil tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin otomobili Togg, aslında Bursalı ve Gemlik'teki fabrikada üretiliyor. Türkiye'nin yollarında vızır vızır işlemeye başladı. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmek için hep beraber hareket edelim. Evelallah biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde emin olun en önemli yol arkadaşımız genç kardeşlerimiz” diye konuştu.

Konuşması zaman zaman gençlerin alkış ve sloganları ile kesilen Bakan Varank’a Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz da Bursaspor forması hediye etti. Bakan Varank, Bursaspor’a ekonomik destek sağlanması amacıyla kulüp tarafından başlatılan "Yadigar Hatıra Bileti" kampanyasına 16 bin bilet ile destek olduğunu açıkladı.