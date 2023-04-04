Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un dün Erdoğan çiftine yapılan ilk teslimat sonrasında Togg'u alan ikinci kişi bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.AZERBAYCAN (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Teslim sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mevkidaşı Aliyev'i tebrik etti.

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" paylaşımında bulundu.