Ankara'da Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencileri, geçen yıl Kızılcahamam'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşermesi için akademisyenlerin görüşünü alarak hazırladıkları 100'den fazla tohum bombasını toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) -Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinde eğitim gören öğrenciler gençlerin çevre sorunlarına dair farkındalıklarını artırmak amacıyla uluslararası olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen "Çevrenin Genç Sözcüleri" isimli yarışmaya katıldı.

Bu kapsamda 2024 yılında yangın çıkan Kızılcahamam'da zarar gören ormanlık alanlar için harekete geçen öğrenciler, ormanın eski haline dönebilmesine katkı sağlamak amacıyla tohum bombaları hazırladı. Tohum bombasının etkisini artırmak için alanında uzman akademisyenlerle de görüşen öğrenciler, 100'den fazla tohum bombasını toprakla buluşturarak ormana can verecek.

"ARAZİYE UZAKTAN FIRLATMAK SURETİYLE BİR ÇÖZÜM ÜRETMEYİ AMAÇLADIK"

Okulda öğrencilerin çalışmasının koordinatörlüğünü yapan İngilizce Öğretmeni Bilge Eski, okul olarak çevre sorunları dahil birçok soruna çözümler üretecek projelere imza attıklarını ifade etti. Kızılcahamam'da meydana gelen orman yangınında büyük bir tahribat gerçekleştiğine dikkati çeken Eski, "Biz de buradaki ekolojik restorasyon konusunda ne yapabiliriz diye araştırdığımızda tohum bombasının çok etkili bir çözüm olacağını bulduk çünkü araziye ulaşım çok zordu o yüzden gidip direkt ekim yapmak pek imkânlı görünmüyordu. Onun yerine tohum bombası dediğimiz küçük karışımları top şekline getirerek araziye uzaktan fırlatmak suretiyle bir çözüm üretmeyi amaçladık." diye konuştu.

Klasik tohum bombaları yerine kısa sürede daha etkili olacak tohum bombaları yapmak için alanında uzman akademisyenlerle görüştüklerini aktaran Eski, "Onlardan da aldığımız geri dönüşler şu şekilde oldu, 'Karışımın içine sadece tohum koymak yeterli olmayabilir ya da biraz şansa bırakmak olabilir.' dediler. Onun için mikroorganizmaları ve tohumun gelişimini desteklemek için probiyotik destek olarak inülin içerdiği için muz kabuğunu, selüloz içerdiği için yulaf kepeğini ve mikroorganizmaların oluşumunu desteklemek için mikorizal mantar sporlarını önerdiler. Biz de akademisyenlerimizden aldığımız bu tavsiye ve kendi araştırmalarımızın sonucu ürettiğimiz bir formülle tohum bombalarını yapmaya başladık. Tohum bombaları yaparken de kâğıt kullanımı yerine gazete kâğıdı kullanmayı tercih ettik çünkü yine çevrede kâğıdın geri dönüşümüne ikinci bir fayda sağlayabilirsek mutlu oluruz diye bu şekilde bir karışım oluşturduk tohum bombası için." diye konuştu.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Yusuf Şakalar ise "Bulunduğumuz iklim kuşağından dolayı ülkemizde orman yangınları yaygın bir olay. Okul arkadaşlarıma tohum bombasının ne kadar kolay yapılabilen bir şey olduğunu ve ne kadar efektif olduğunu söylediğimizde onlar da buna katılmak istediler ve bir proje grubu oluşturduk. Bu proje grubuyla yakın zamanda diğer okullara da gidip oralara da bu projeyi yaymak istiyoruz." diye konuştu.