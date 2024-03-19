Tokat Havalimanı'nda Şubat ayında yaşanan yolcu ve uçuş sayısındaki performans detayları merak uyandırıyor. Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 Şubat ayına ait Tokat Havalimanı istatistiklerini duyurdu. Rakamlar gösteriyor ki, havalimanı bu ay iç ve dış hatlarda toplam 12.820 yolcuya ev sahipliği yaptı. İç hatlarda 12.103 yolcu ağırlandı, dış hat yolcu sayısı ise 717 oldu.

Uçuş Sayılarında Dikkat Çekici Artış Tokat Havalimanı'nda uçuş trafiği de şaşırtıcı bir yükseliş gösterdi. Şubat ayında gerçekleştirilen toplam 102 uçuş ile hareketlilik yaşandı; bu uçuşların 97'si iç hatlar, 5'i ise dış hatlar için yapıldı.

Yük Taşımacılığında Büyüme Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de bu dönemde gözle görülür bir artış sergiledi ve toplamda 129 ton olarak kaydedildi.

İlk İki Ayın Genel Bakışı 2024'ün ilk iki ayı incelendiğinde, Tokat Havalimanı'nda yolcu sayısı 26.008'e, uçak trafiği 192'ye ve yük taşımacılığı ise 237 tona ulaştı..