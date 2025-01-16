Çamlıbel Tüneli, 2025 yılı yatırım programına alındı! 4.735 metre uzunluğundaki çift tüp tünelle Sivas-Tokat arasındaki ulaşım hem rahatlayacak hem de güvenli hale gelecek.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Sivas ve Tokat arasında kış şartlarında sürücülere büyük zorluk çıkaran Çamlıbel Geçidi’ne yapılacak olan tünel projesi, 2025 Yılı Yatırım Programı’na alındı.

Projenin detaylarını açıklayan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, tünelin çift tüp olarak inşa edileceğini ve her bir tüpün uzunluğunun 4.735 metre olacağını belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Tokat’ımızın ve bölgemizin uzun yıllardır beklediği ÇAMLIBEL TÜNELİ ve Almus Yolu Yapımı, 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edildi. Bu önemli projeyle hemşehrilerimizin ulaşım sorunları hafifleyecek, bölgemizin ticaret ve turizm potansiyeli artacak. Projenin hayata geçmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e, TBMM Ak Parti Grup Başkanımız ve Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler’e, Sivas ve Tokat Milletvekillerimize teşekkür ederim. Çamlıbel Tüneli, Tokat’ımıza hayırlı olsun" dedi.

ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM

Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri, tünelin çift tüp olarak inşa edilecek olması olduğunu kaydeden Tokat Milletvekili Arslan, "Her bir tüp, 4.735 metre uzunluğunda olacak ve modern standartlara uygun şekilde tasarlanacak. Bu sayede kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları ve sürücülerin güvenlik endişeleri sona erecek" diyerek bölgeye olan katkılarını da şöyle özetledi;

Çamlıbel Tüneli’nin tamamlanmasıyla; ulaşımın kolaylaşacağını ifade eden Milletvekili Arslan, "Sivas-Tokat arasındaki yolculuk daha hızlı ve rahat hale gelecek.

Ekonomik Canlanma: Tünel ve Almus Yolu projeleriyle bölgedeki ticaret ve turizm hareketliliği artacak. Kış koşullarında geçitte yaşanan tehlikeler minimize edilecek" dedi.

Milletvekili Arslan, 2025 Yılı Yatırım Programı’na dahil edilen Çamlıbel Tüneli’nin, gerekli hazırlıkların ardından birkaç yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini, Tokat’ın ve bölgenin ulaşımına nefes aldıracak projenin sadece iki şehri değil, aynı zamanda halkın hayallerini de birbirine bağlayacağını da sözlerine ekledi.