Vali trafikte kırmızı ışıkta beklerken yanında bekleyen araca, arkadaki araçtan 3 kişi inip çekiçlerle saldırmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun birebir şahit olduğu olay, 'Tokat'ın Huzuru' toplantısında da gündem oldu.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber Gazetesi

TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Huzuru toplantısında bir konuşma yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafikte yaşadığı, geçen haftalarda cereyan eden bir olayı detaylarıyla anlattı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafikte seyir halindeyken şahit olduğu ve hemen yanındaki iki araç arasında ufak bir sürtüşmeden çıkan olayı anlattı.

"PEK ÇOK İNSANA DEHŞETİ YAŞATTILAR"

Vali Hatipoğlu olayı şöyle anlattı: "Hemen yanımızda bulunan araca, arkadaki araçtan 3 kişi indi. Ellerinde çekiçlerle saldırmaya başladılar. Bizim ekiplerimiz, görevlerimiz müdahale ettiler, aldılar, beklettiler. Vatandaşları emniyete işlem yapılmak üzere karakola götürdüğünde 'ya biz kendi aramızda uzlaşmıştık bizi niye buraya getiriyorsunuz' dedi. Oysa o kavşakla benim gibi kırmızı ışıkta bekleyen pek çok insan var. Ve bunlar dehşeti yaşattılar. Fakat çok rahat bir şekilde daha sonrasında 'ya bizi buraya niye getirdiniz? Biz orada uzlaşacaktık'! Kardeşim arabanın camlarını indirdik, bir sürü hakaretler ediyorsun, küfürleri ediyorsun, karşılıklı nereye dayanacağı belli olmayan bir tartışmayı, eğer bizim ekiplerimiz olmasaydı belki bambaşka yerlere gidebilecek bir olayı, 15 dakika içerisinde 'Ya biz anlaşacaktık zaten' noktasına getiriyorsun" diyerek empati vurgusu yaptı.

Hatipoğlu, "O yüzden vatandaşlarımıza işte biraz sempatiyi, biraz kendisini başkasının yerine koymayı ve her şeyden önce nezaketi gerçekten tekrar hatırlatmak lazım" dedi.