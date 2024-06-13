Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretici ve işletmecilerinde denetimlerini sürdürüyor.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gıda üretici ve işletmecileri başta olmak üzere marketlerde yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Zabıta ekipleri, raf ve kasa fiyat karşılaştırması, hijyen, son kullanma tarihi ve ruhsat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, denetimlerin önemine vurgu yaparak, denetimlerimiz aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Zabıta ekipleri ve Gıda Teknikerleri, denetimler sırasında birçok kritere dikkat ediyor:

Raf ve Kasa Fiyat Karşılaştırması: Fiyatların raf ile kasa arasında tutarlı olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Hijyen Denetimi: İşletmelerin hijyen standartlarına uygun çalışıp çalışmadığı inceleniyor.

Son Kullanma Tarihi: Ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilerek tarihi geçmiş ürünlerin satışının önüne geçiliyor.

Ruhsat Denetimi: İşletmelerin gerekli ruhsatlara sahip olup olmadığı kontrol ediliyor.

Başkan Yazıcıoğlu, halkın da bu sürece katkı sağlayabileceğini belirterek, "Halkımız da bu konuda istek ve taleplerini ALO 153 Beyaz Masa hattımıza iletebilirler. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde belirtilen yerde denetim yapacaklardır" dedi.

Öte yandan bayram süresince vatandaşların huzur ve esenliği için nöbetçi zabıta ekibi çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca, nöbetçi fırınlar da faaliyet gösterecek. Başkan Yazıcıoğlu, denetimlerde kurallara riayet eden esnafa teşekkür ederek, hayırlı kazançlar diledi.