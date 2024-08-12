TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Bir hayalim var, çok büyük bir hayalim var. Allah izin verirse, Tokat’ı bir kültür şehri olarak, şehirlerin buluştuğu, konferansların yapıldığı, dünyadaki sanat tarihçilerinin ve arkeologlarının gelip kendilerini ifade ettiği bir kent haline getirmek istiyorum" dedi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Eze Köyü’nde, gazeteci Yakup Orakçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "isli demlik" sohbeti, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat’ın yerel medyasının önde gelen isimleriyle bu samimi ortamda bir araya geldi.

Toplantıya, Yeşil Niksar & Yörenin Sesi Canik Gazeteleri İmtiyaz Sahibi Cemalettin Bilgin ve muhabiri Hami İşler; ABYB Genel Başkan Yardımcısı ve Haber60 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yakup Orakçı;Tokat Hürsöz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Kılıç, Tokat Hürsöz Editörü Seda Batur ve muhabir Mustafa Işık; ATV, A Haber ve A Spor Bölge Müdürü Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel; Tokat İletişim Derneği Başkanı Hüseyin Kömür; Kanal 60 Spor Müdürü Çetin Kamil Genç; Yeniçağ Gazetesi Tokat Temsilcisi Kenan Kayhan; gazeteciler Burhan Arar ve İsmail Avşar; Gökdere Havzası Dernek Başkanı Ramazan Çakmak ve Eze Köyü eski Muhtarı Ferhat Kılıçaslan katıldı.

TARİHİ ESERLERİN CANLANDIRILMASI Yusuf Beyazıt, "Hepimiz buralıyız, hepimiz buranın içerisinde yaşadık. Ben genel müdür olmadan önce Tokat’ta bir tane tarihi eser canlı göremezdim. Bu eserleri toprak altından çıkararak, harabelikten kurtararak ve özellikle mülkiyete satılmış camiler, minareler, medreseler, darülkurralar, darülhadisler satın alarak restore ettik. Aslına uygun bir şekilde bu yapıları geri kazandırmak, buranın kültürüne ve yapılacak hizmetlere katkı sağlamak açısından çok önemli. Taşhan’ın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Kapalıydı, içerisi doluydu. Sonrasında toprak altında sulu sokak diye bir yer kalmamıştı, tamamı böyleydi. Gök Medrese’den Deveciler Hanı’na, Yazmacılar Hanı’na, camilerden medreselere, hanlara, sebillere ve çeşmelere kadar her yer harabe halindeydi. Hepsi ayağa kaldırıldı, elhamdülillah, ve Tokatımıza kazandırıldı. Eğer bugün burası bir kültür merkezi olarak anılıyorsa, son 9 yılda yapılan çalışmalar sayesindedir. Bu süreçte çok önemli bir hakkın teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TOKAT’I KÜLTÜR MERKEZİ YAPMA HAYALİ Yusuf Beyazıt, "Bir hayalim var, çok büyük bir hayalim var. Allah izin verirse, Tokat’ı bir kültür şehri olarak, şehirlerin buluştuğu, konferansların yapıldığı, dünyadaki sanat tarihçilerinin ve arkeologlarının gelip kendilerini ifade ettiği bir kent haline getirmek istiyorum. Selçuklu Kervansarayı, Niksar Kalesi, Yağbasan Medresesi gibi yerleri restore ederek Tokat’ın tarihi mirasını yaşatmak ve Garipler Camisi’nin aynısını Özbekistan’da birebir ölçeğinde yapmak istiyorum. Tokat’ı kültürel zenginlikleriyle tanıtmak ve burada bir kültür şaheseri oluşturmak istiyoruz." dedi.

TOKAT’IN TARIMSAL POTANSİYELİ Yusuf Beyazıt, "Buraların ovalarının dünyanın en değerli ovalarından biri olduğunu biliyordum. Fakat maalesef Erbaa-Niksar Ovası ve Gaz Ovası gibi yerlerde toplulaştırma çalışmaları bile yoktu. Ancak bu çalışmalar artık tamamlandı. Kapalı sulama sistemleri devreye girdiğinde, bu ovalar daha verimli hale gelecek. Niksar-Erbaa Ovası, Tokat-Pazar-Gaz Ovası, Ağırtova-Sulu-Saray-Yeşilyurt Havzası ve İskensur Havzası gibi yerlerin her biri ayrı özelliklere sahip. Bu bölgelerde tarımı geliştirmek için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

TOKAT HAVALİMANI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI Yusuf Beyazıt, "Tokat Havalimanı’nda yapılan çalışmalar büyük bir başarıyla sonuçlandı. Aynı sistemlerle başlatılan Rize, Yozgat ve Mersin havalimanlarından önce Tokat Havalimanı tamamlandı. Çamlıbel Tüneli, Akdeniz-Karadeniz Bağlantı Yolu ve diğer yolların yapımıyla Tokat’ı daha da ileri taşıyacağız. Göletler, barajlar, tarım ve kültürle bu şehri bir tarım ve kültür başkenti yapmak bizim boynumuzun borcu." şeklinde konuştu.

TOKAT KALESİ VE DİĞER PROJELER Yusuf Beyazıt, "En büyük hedeflerimizden biri Tokat Kalesi’ni turizme kazandırmak. Fatih Sultan Mehmet, Kazıklı Voyvoda’yı burada hapsetmiş. Bu tarihi zenginliği değerlendirmeliyiz. Ayrıca Yeni Zelanda’daki cami katliamını gerçekleştiren hainin, Kazıklı Voyvoda’dan intikam almak için Tokat’a geldiği ve burada üç gün kaldığı da biliniyor. Tokat’ın tarihi mirasını koruyarak turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tokat’ın Geleceği İçin Büyük Hedefler

Yusuf Beyazıt, "Tokat’ın tarım, turizm ve kültürel zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Şehir hastanesinden üniversiteye, havalimanından hızlı tren projelerine kadar birçok alanda Tokat’ı geliştirmek için çalışacağız. Tokat, Allah’ın verdiği özel bir yer ve bu özel yeri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Hemşerilerimizin ve milletimizin katkısıyla Tokat’ı geleceğe taşıyacağız." şeklinde konuştu.