Tokat'ta seçim atmosferi öncesi, yerel çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olarak pancar üretimi öne çıkıyor. Bölgede pancar kotlarının düşürülmesi, çiftçiler arasında ciddi rahatsızlık yaratmış durumda.Tokat Haber Gazetesi / TOKAT (İGFA) - Çiftçiler, milletvekillerinden bu soruna acilen müdahale etmesini talep ediyorlar. Sorunun çözümsüz kalması halinde, çiftçilerin seçimlerde tepkilerini sandığa yansıtacakları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

"Tokat'ta pancar kotası düştü, öfkeliyiz" diyen çiftçiler, adeta bir çözüm çağrısı yapıyor. 100 dönüm arazisi olan vatandaşa 25 dönümlük ekim hakkı verildiğini belirten çiftçi bu gidişin sonunda Turhal Şeker Fabrikası dahi kapatılma ile karşı karşıya kalacak. 2019 yılından önceki pancar kotalarının iptal edilmiş olmasını kabul etmiyoruz ve aynı haklarımızın devam etmesini talep ediyoruz, dediler.

Bu durum, seçim öncesi Tokat'ta politikacıların üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturuyor. Çiftçiler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasını ve pancar üretimi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesini bekliyor. Bu sorunun çözülmemesi, bölgedeki seçmen davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Çiftçilerin bu çağrısı, seçimlerin yaklaştığı bu dönemde, milletvekillerinin dikkatini çeken ve acilen ele alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.